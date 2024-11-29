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北韓嚴查外匯機構 女商人涉走私遭處決「高射砲轟成碎片」
北韓近期大規模嚴查外匯機構，接著傳出此前一名女性商人涉嫌非法貿易遭高射砲處決，被轟成碎片的消息。當局似乎為了威懾其餘外匯人員，還將他們召集並公開詳述處決過程。向媒體「Daily NK」透露相關狀況的消息人士說，女社長的死狀相當悽慘，至今都還記憶猶新。
Daily NK報導，這次檢查與北韓領導人金正恩自疫情以來加強貿易管控的政策有關。消息人士透露，北韓強調這是為了防止南韓等敵對勢力透過貿易滲透。
檢查行動對外匯相關人員造成極大壓力，人員普遍對檢查表達不滿，認為過於嚴苛。消息人士還向Daily NK透露，「官方要求我們達成目標的同時也要完全遵守規範，但實際上幾乎不可能」。
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