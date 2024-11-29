加入CPTPP未果 馬來西亞學界：大陸遊說成員國壓力頗重

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中央社／ 吉隆坡29日專電
CPTPP執委會年度大會落幕，台灣未獲所有成員國共識，入會案未被討論。中央社
CPTPP執委會年度大會落幕，台灣未獲所有成員國共識，入會案未被討論。中央社

CPTPP執委會年度大會落幕，台灣未獲所有成員國共識，入會案未被討論，大馬學者說，大馬近兩年尤其在商業利益上更朝大陸靠攏，大馬政府承受大陸很大的遊說壓力。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國。台灣則因為未獲得所有成員國共識，入會案件未被討論。

政治新聞網Politico.eu日前報導，因為「一個中國」的棘手政治問題，本屆會議只好先擱置大陸和台灣的申請案，也有研究者指「台灣問題在於尚未在某些成員之間達成共識，尤其是馬來西亞新加坡。」不過，大馬媒體對外媒說法未多做報導，未見政府單位評論。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）表示，申請加入CPTPP需要各成員國達成共識。相較於CPTPP部分成員國對大陸經濟的依賴程度甚深，因此不難理解會對台灣加入未能達共識。

他指出，最近這兩年，大馬尤其在商業利益上更多朝大陸靠攏。大馬政府也承受大陸很大的遊說壓力。

黃錦榮認為，其它包括以色列和巴勒斯坦衝突等國際事件，大馬與美國越走越遠，這或許導致台灣申請加入CPTPP方面很難在大馬達到共識，尤其，基於「一個中國」政策，大馬拒絕台灣申請並不出奇。

不過，他說，台灣有很強的經濟實力與半導體產業鏈，即使申請CPTPP被拒絕，更應持續與個別成員國協商，獲取更大的經濟發展機會與貿易優惠。

根據黃錦榮分析，如果要讓台灣與大陸申請加入CPTPP，解套之法應讓台灣申請先被接納，啟動下一步所有協商程序，如果加入方式顛倒，整個程序就不用進行，台灣沒有機會加入這個協定。

對於外媒報導，馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）指出，新加坡與馬來西亞或許有可能顧慮到與大陸的關係，導致在立場方面有所疑慮。

馬來西亞華研智庫副主任潘永強（Phoon WingKeong）認為，由於大陸在一些關鍵指標上仍未完全達到要求，如果要讓大陸先加入作考量，台灣入會肯定會被延後。

大陸在2021年9月16日提出申請加入CPTPP，9月22日台灣也遞交申請書。台灣對於加入協定已做好準備，也遵守奧克蘭三原則，藉以符合CPTPP高標準，已透過多邊與單邊架構來推展入會進度。

CPTPP 中共 新加坡 經濟發展 馬來西亞

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