紐西蘭斥資20億元…軍艦僅服役5年擱淺沉沒 調查初步結論出爐

紐西蘭皇家海軍軍艦「馬納瓦努號」（HMNZS Manawanui）10月初調查珊瑚礁時，在南太平洋島國薩摩亞近海沉沒。根據軍事調查法庭29日公布的初步結論，這起事件是人為失誤的結果。

根據美聯社等媒體報導，紐國國防部2018年斥資紐幣1.03億元（折合新台幣約19.8億元）購買了民用測量船MV Edda Fonn。這艘船隔年返抵國門，改名「馬納瓦努號」服役，據報原本計畫使用15年，卻於僅僅5年之後，就在距離薩摩亞烏波盧島（Upolu）海岸約1.6公里處擱淺、起火後沉沒，75名船員全數安全撤離。

Here is a video of the New Zealand naval ship HMNZS Manawanui sinking off the coast of Samoa. The local media has been praising Commander Yvonne Gray for evacuating the 75 people aboard the $61 million USD ship. pic.twitter.com/KYmz39fv3Y — Andy Ngo 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) 2024年10月9日

根據報導，「馬納瓦努號」是紐西蘭皇家海軍僅有的9艘軍艦之一，也是紐國二戰後第一艘在海上折損的軍艦。軍事調查法庭第一份報告的摘要指出，「馬納瓦努號」的船員並未意識到自動駕駛系統已啟動，以為其他系統出了問題，並且在「馬納瓦努號」保持朝向陸地航行時，沒檢查是否處於手動控制的狀態。

紐西蘭皇家海軍參謀長戈丁（Garin Golding）少將在記者會上表示，「馬納瓦努號」擱淺的直接原因「已經確定為一系列的人為失誤，意味著該艦的自動駕駛系統並未在理應解除時解除」。

戈丁表示，「控制者的肌肉記憶應該讓他趴到那個面板上，檢查螢幕是否顯示自動駕駛」，船員「誤以為該艦未能回應航向改變是推進器控制故障的結果」。戈丁說，已查明許多促成因素，包括培訓、規劃、監督、準備和風險評估。

特別軍事調查法庭完整的報告尚未公開，預計將持續到2025年第一季。戈丁表示，考慮到人為失誤被認定為原因，隨後將展開單獨的懲戒程序，又指事故發生時正在艦橋的三名船員可能會面臨處分。

根據報導，這三名船員分別是控制船艦的軍官、該名軍官的上級長官與艦長。雖然戈丁沒有透露3人姓名，但媒體事前已披露「馬納瓦努號」艦長是曾在英國皇家海軍服役的格雷（Yvonne Gray）中校，而紐國社群媒體當時充斥著性別歧視言論及針對格雷中校性向的恐同發文，引來紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）抨擊這些網民是「安樂椅艦隊司令」。

戈丁還在記者會上表示，「我想要向紐西蘭民眾保證，我們將從這次事件吸取教訓，而且這落在我的身上，而且身為海軍參謀長，該由我來贏回你們的信任」。