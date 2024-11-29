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日本那霸港海底現21枚未爆彈 擬2025年處理、管制觀光景點

中央社／ 東京29日綜合外電報導
圖為日本宮崎機場滑行道發生「美製未爆彈」爆炸事故。美聯社
圖為日本宮崎機場滑行道發生「美製未爆彈」爆炸事故。美聯社

日本沖繩縣那霸港海底今年1月至今，已被偵測出21枚，總重量共600多公斤的未爆彈，這些均是二次世界大戰後期沖繩戰役的砲彈。自衛隊正在協調2025年3月實施水中爆破處理。

日本放送協會（NHK）報導，根據海上自衛隊等單位表示，配合那霸港新港碼頭地區的地基改良工程所執行的潛水偵測，偵測結果顯示今年1月至今發現共21枚未爆彈，其中包含3枚各125公斤的砲彈、6枚5英吋艦砲等。

這些砲彈目前被集中在海底的特定地點管理，但是因砲彈附著著珊瑚等狀況，相關團隊難以移除上面的信管。相關人士表示，海上自衛隊正在朝水中爆破的方向協調。

而位於那霸港附近的觀光景點「波之上海灘」，在爆破處理之際可能會實施管制，禁止民眾到海裡戲水。

沖繩在沖繩戰役中飽受美軍空襲及艦砲射擊等，當時的猛烈砲襲也被稱為「鐵之風暴」，推估共留下約1萬公噸的未爆彈，而從沖繩1972年回歸日本後，自衛隊就持續投入未爆彈處理工作。

日本 沖繩 美軍 自衛隊 觀光景點

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