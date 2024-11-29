日本那霸港海底現21枚未爆彈 擬2025年處理、管制觀光景點
日本沖繩縣那霸港海底今年1月至今，已被偵測出21枚，總重量共600多公斤的未爆彈，這些均是二次世界大戰後期沖繩戰役的砲彈。自衛隊正在協調2025年3月實施水中爆破處理。
日本放送協會（NHK）報導，根據海上自衛隊等單位表示，配合那霸港新港碼頭地區的地基改良工程所執行的潛水偵測，偵測結果顯示今年1月至今發現共21枚未爆彈，其中包含3枚各125公斤的砲彈、6枚5英吋艦砲等。
這些砲彈目前被集中在海底的特定地點管理，但是因砲彈附著著珊瑚等狀況，相關團隊難以移除上面的信管。相關人士表示，海上自衛隊正在朝水中爆破的方向協調。
而位於那霸港附近的觀光景點「波之上海灘」，在爆破處理之際可能會實施管制，禁止民眾到海裡戲水。
沖繩在沖繩戰役中飽受美軍空襲及艦砲射擊等，當時的猛烈砲襲也被稱為「鐵之風暴」，推估共留下約1萬公噸的未爆彈，而從沖繩1972年回歸日本後，自衛隊就持續投入未爆彈處理工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言