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愛爾蘭國會選舉登場！住房生活危機引發對立 3大黨勢均力敵

中央社／ 都柏林29日綜合外電報導
帶領統一黨的愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）本月稍早宣布提前舉行大選。 美聯社
帶領統一黨的愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）本月稍早宣布提前舉行大選。 美聯社

愛爾蘭今天將舉行國會下議院選舉，這場大選充滿住房和生活成本危機引發的積怨對立，組成執政聯盟的政黨與在野的新芬黨選情勢均力敵。

法新社報導，這場選舉將為共有174席的下議院選出新議員，投票將在格林威治標準時間今天7時開始，22時（台北時間30日上午6時）結束。

最後1次民調顯示，愛爾蘭3個主要政黨：中間偏右的統一黨（Fine Gael）和愛爾蘭共和黨（Fianna Fail）及左翼民族主義的新芬黨（Sinn Fein），支持率全都約20%。

帶領統一黨的愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）本月稍早宣布提前舉行大選，起初支持度穩定領先。他今年4月接替下台的前黨魁瓦拉德卡（Leo Varadkar）成為愛爾蘭史上最年輕總理，當時年僅37歲。

但其後有段哈里斯在競選活動中的影片在網路上瘋傳，片中他看似對1名照服人員態度粗魯輕蔑，此後統一黨失去領先優勢。

愛爾蘭住房危機日益惡化，政府的應對成績卻時好時壞，哈里斯在選戰中除了得為此辯護，也要抵擋有關公共支出揮霍的指控。

統一黨和共和黨都強調，他們當選對企業界有利，若繼續執政將確保國家穩定，尤其當前國外局勢動盪及存在外來衝擊風險。

愛爾蘭的經濟仰賴外國直接投資，以及一些外國公司繳交的豐厚企業稅，主要是美國的科技大廠與大藥廠。

大選 愛爾蘭 議員

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