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日相石破茂施政演說首重外交與安全 表明希望與川普對話

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日相石破茂今天在眾議院全體會議發表「所信表明演說」（施政方針演說）。 路透社
日相石破茂今天在眾議院全體會議發表「所信表明演說」（施政方針演說）。 路透社

日相石破茂今天在眾議院全體會議發表「所信表明演說」（施政方針演說），指出「因應外交與安全保障上的課題」為首重的政策之外，也表示「希望與川普坦率地溝通」。

綜合日本富士新聞網（FNN）、「每日新聞」報導，日本內政與外交課題堆積如山之際，石破茂在演說中道出「為了實現全民的幸福，將推動3項重要課題的因應措施」，隨後談到外交與安保政策。

石破茂提到之前赴南美洲出席國際會議的成果，以及美國即將政黨輪替。

另外，他除了提及「日美安保體制是我國外交與安全保障政策的中心」，也說，「透過坦率的意見交換，以及相互提升（美日）兩國的國家利益，得以助於實現自由且開放的印度太平洋」。

石破茂接著說：「希望與（美國）下一任總統川普坦率地溝通，並將同盟關係提升到更高層次。」

至於日本的安全保障方面，石破茂則認為，「國際秩序正面臨重大挑戰」。他提到烏克蘭局勢與中東情勢的同時，也說明中國、俄羅斯、北韓在日本周邊的軍事活動。

關於中國，石破茂表示，主張應主張的立場之後，推動追求兩國共通利益的「戰略互惠關係」，也稱有意尋求「根據國家利益的現實外交」。

石破茂表示，「在嚴峻複雜的國際社會之中，掌舵國家的基本原則不變。應在維持和強化嚇阻力及應對能力的同時，反覆與各國對話，營造對於我國而言理想的安全保障環境。」

「日本經濟新聞」報導，石破茂在演說中揭示的3項重要政策課題，分別為外交與安全保障、日本全體的活力、治安與防災。

關於調高現行所得稅起徵門檻年收入103萬日圓（約新台幣22萬元），石破茂於演說時矢言，「2025年度修正稅制時，將討論相關事宜並上調」。

日本第216屆臨時國會昨天開議，朝野預計聚焦2024年度補正預算案與再度修正「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）等政治改革議題。

這是執政聯盟自民黨與公明黨在10月眾議院大選過後成為「少數執政黨」以來，首度召開的臨時國會。

川普 日本 石破茂

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