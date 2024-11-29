致命水患釀至少224死 西班牙允「有薪氣候假」勞工最多放4天

在一個月前的水災導致至少224人死亡後，西班牙的左翼政府批准讓全國勞工放最多四天的「有薪氣候假」，以避免勞工在氣候緊急狀態下還得要出門上班。

英國衛報報導，西班牙10月29日發生該國數十年來最致命的水患，儘管國家氣象局發布了紅色警報，許多企業仍然要求員工繼續上班，使這些企業後來遭受到輿論砲火。這些企業表示，是主管機關未能充分提供它們資訊，電話警報也發送太慢，才釀成這個結果。

勞動部長狄亞茲向國營電視台RTVE表示，這個有薪氣候假的目的是為了「根據氣候緊急狀態進行管制」，如此一來「就沒有勞工需要冒險」。

狄亞茲表示，一旦主管機關針對某個風險發布緊急狀態警報，「員工就應該要避免出門工作」。政府表示，員工也可以暫停上班超過四天，目前針對緊急狀態已有這樣的機制。

西班牙政府已確定將發給水患受害者23億歐元的補助金。經濟部長奎爾波警告，到了2050年，極端氣候造成的損失可能會比現在翻倍。