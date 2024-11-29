越南河內市又撈到美軍遺留炸彈 含逾800公斤炸藥2個月來第3枚

越南首都河內市龍邊橋附近日前再度發現一枚重逾1.3公噸的M-118炸彈，裡頭含有超過800公斤的炸藥。這是龍邊橋附近兩個月來所發現的第三枚M-118炸彈。

越共河內市委機關報新河內報（Ha Noi Moi）報導，河內市漁民25日上午10時在龍邊橋（Long Bien）上游方向200公尺處發現一枚炸彈。經查明，炸彈型號為M-118，長210公分、直徑56公分，重量超過1.3公噸，內含炸藥817公斤。

至11月27日晚間，越南軍方已派人將炸彈打撈出，並移往北江省（Bac Giang）一座靶場引爆。

這是龍邊橋附近過去近2個月來所發現的第三枚M-118炸彈，在10月10日、10月24日也曾各打撈出一枚並移到靶場處理。

網路媒體越南快訊（VnExpress）先前報導指出，美軍在越戰期間於1965年至1972年對龍邊橋實施14次的轟炸，4個橋墩及約1500公尺的部分橋體遭到嚴重破壞。