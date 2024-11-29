伊朗擬設6千台鈾濃縮離心機 國際原能總署：恐增核子擴散風險

國際原子能總署（IAEA）今天公布的一份機密報告顯示，伊朗已通知原子能總署，打算在其鈾濃縮廠額外設置6000台離心機，並讓更多已安裝的離心機投入運作。

國際原能總署35國組成的理事會上週通過英國、法國、德國與美國提出的譴責伊朗決議案，伊朗表示將增設數以千計的鈾濃縮離心機做出回應，路透社看到的國際原能總署報告詳述這代表的意義。

更大的鈾濃縮能力，意味著伊朗可以加速進行鈾濃縮，這可能會增加核子擴散風險。伊朗否認試圖製造核武，但西方列強表示，沒有任何民生用途的鈾濃縮需要高至60%的純度，接近武器等級的大約90%。沒有任何國家在不生產核彈的情況下達到這種純度。

新離心機規定5%是唯一的鈾濃縮純度，遠低於伊朗已在生產的60%。尤其是在福爾多（Fordow）濃縮廠，較低的純度可被視為伊朗示好的舉措，因為伊朗試圖在美國總統當選人川普回歸前與歐洲強權尋求共同立場，但濃縮純度之後可以輕易調整。

伊朗在納坦茲（Natanz）和福爾多的兩座地下工廠，以及在納坦茲一個地上試驗工廠，已經有超過1萬台離心機在運作。這份報告提到伊朗計畫再安裝32個離心機串列，每個串列將由超過160台離心機組成，還有一個由1152台先進IR-6離心機組成的大型串列。

福爾多廠尤其受到密切注意，因為目前伊朗正在那裡進行純度高達60%的鈾濃縮，此廠是在山上挖洞建造出來的；而其他這麼做的地方是納坦茲地上燃料濃縮試驗廠。