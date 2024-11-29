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紐西蘭軍艦觸礁沉沒 調查認為肇因在船員疏失

中央社／ 威靈頓29日綜合外電報導

根據紐西蘭軍事法庭今天公布的初步調查結果，船員疏失造成一艘紐西蘭海軍船艦在薩摩亞外海撞上珊瑚礁，接著起火、沉沒。

美聯社報導，根據這項調查的第一份報告摘要，馬納瓦努號（HMNZS Manawanui）的船員沒有意識到自動駕駛已啟動，以為是其他地方出了問題，未在航向陸地時檢查船艦是否處於手動控制。完整報告並未公開。

這艘船今年10月在距離薩摩亞烏波盧島（Upolu）約1.6公里處沉沒，艦上75人全都安全疏散。這是紐西蘭海軍僅有的9艘船艦之一，也是紐西蘭自第二次世界大戰之後在海上損失的第一艘船。

官員們當時不知道沉船原因，紐西蘭海軍少將高丁（Garin Golding）下令調查法庭展開調查。

高丁今天在奧克蘭告訴記者：「判斷擱淺的直接原因是一連串人為疏失，也就是船艦的自動駕駛系統沒有在該解除的時候解除…控制人員的肌肉記憶本應湊近儀表板，檢查螢幕顯示（船艦）是否處於自動駕駛。」

高丁說，船員「誤以為未能因應航向改變是因為推進器控制故障」。他還說，已發現一些導致狀況發生的因素，包括培訓、規劃、監督、準備狀態和風險評估。

調查法庭預計持續調查到明年第一季。高丁說，鑒於事發原因在人為疏失，調查結束後將另外展開懲戒程序。

這艘專業潛水暨水文觀測船自2019年起服役，事發時正在調查珊瑚礁。

沉船附近的薩摩亞濱海村落擔心船上的柴油溢出造成損害。紐西蘭官員說，自沉船以來，大半燃料已在火災中燒掉，目前尚未發現環境受到損害。

高丁今天說，目前流入海洋的燃料是「持續緩慢外洩」，潛水員正在監測。專門設備將於本週透過海運從紐西蘭送到薩摩亞，以清除船上燃料和其他可能的汙染物。

海軍 珊瑚礁 紐西蘭

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