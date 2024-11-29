法國外長前腳剛走 查德宣布終止軍事合作

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）剛結束訪問不到幾個小時，查德今天宣布將終止與前殖民強權法國的軍事合作。

法新社報導，查德外交部長庫拉馬拉（AbderamanKoulamallah）在外交部臉書（Facebook）網頁上發表聲明表示：「查德共和國政府向全國與國際社會通知，查德決定終止與法國在國防領域簽署的協議。」

查德是法國在非洲駐軍的關鍵一環，在法國被迫自馬利、布吉納法索與尼日撤軍後，成為巴黎當局在沙赫爾地區（Sahel）的最後一個據點。

庫拉馬拉說：「這不是像尼日或其他國家一樣與法國斷交。」目前仍有約1000名法國軍人駐紮查德。

查德總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby）與法國外長巴霍會面後，庫拉馬拉在記者會上稱法國是「重要的夥伴」，但又說「現在也必須考量到查德已經茁壯、成熟，而且是一個非常小心守護主權的主權國家」。

巴霍在訪問查德後於今晚抵達衣索比亞，法新社尚無法聯繫到他取得回應。

查德是最後一個有法國駐軍的沙赫爾地區國家，自2021年起由馬哈馬特領導，他的父親德比（IdrissDeby Itno）在掌權30年後，2021年在與叛軍作戰時傷重不治。

這個內陸國家面臨博科聖地（Boko Haram）等武裝團體的嚴重威脅。為了抵禦叛軍的攻勢，德比經常依賴法國軍事支援，包括在2008年與2019年。

查德與中非共和國、蘇丹、利比亞和尼日接壤，而這些國家都有俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）人員駐紮。

馬哈馬特最近幾個月尋求與俄羅斯拉近關係，但與俄國強化經濟合作的會談尚未有具體成果。

庫拉馬拉說，終止軍事合作的決定是「歷史性轉捩點」，是經過「深度分析」後做出決定。

他在聲明中說：「根據協議規定，查德承諾會遵守終止協議的條款，包括通知期。」但這份聲明未提供法軍撤出的日期。