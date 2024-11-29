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俄中軍機闖防空識別區 南韓軍方急出動戰鬥機應對

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為美日韓軍方3日在濟州島上進行軍演。法新社
圖為美日韓軍方3日在濟州島上進行軍演。法新社

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部29日表示，5架中國軍機和6架俄羅斯軍機未經通報闖入南韓東部與南部海域上空的防空識別區（ADIZ），南韓軍方緊急出動戰鬥機應對。

根據聯合參謀本部（JCS）官員表示，這些中俄軍機於上午9時35分至下午1時53分間，先後進入東海與南部海域上空的南韓防空識別區。

該官員補充道，這些飛機並未侵犯韓國領空。

防空識別區並非領空範圍，而是為了要求外國飛機表明身份，以防止意外衝突而畫定的區域。

南韓空軍在中俄軍機進入防空識別區前即已偵測到，並出動戰鬥機採取「戰術性」措施。

俄羅斯 南韓 空軍

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