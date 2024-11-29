哥斯大黎加受邀加入CPTPP 尚待成員國評估與談判

線上購物興起，實體商店相繼關閉，人們對購物中心及商業大街的未來感到擔憂。然而近來在歐洲，實體商店有復甦跡象。歐洲零售業正加強對實體店面的投資，背後原因在於中國的SHEIN（希音）等大型線上零售企業的競爭。用線下打線上，他們的勝算在哪裡？

2024-11-29 06:00