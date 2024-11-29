哥斯大黎加受邀加入CPTPP 尚待成員國評估與談判
哥斯大黎加今天表示，已受邀加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這將帶來與其他12個成員國促進貿易的計畫。
路透社報導，哥斯大黎加外貿部表示，哥國仍須接受成員國評估，並就貨品和服務市場准入條款展開談判。
外貿部在聲明中表示，「這將為哥斯大黎加提供一個獨特契機，可進入那些尚未（與哥斯大黎加）簽署具有優惠條件貿易協定國家的市場」，並特別提到日本、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、汶萊和越南。
哥斯大黎加當局於2022年8月提出申請，希望加入跨太平洋夥伴全面進步協定。這項協定是全球最重要的貿易協定之一，成員國合計占全球國內生產總值（GDP）的15%。
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