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南韓女團NewJeans要中止合約 HYBE股價大跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓流行音樂（K-pop）女子團體NewJeans成員，28日召開記者會，宣布要與經紀公司ADOR中止合約。 美聯社
南韓流行音樂（K-pop）女子團體NewJeans成員，28日召開記者會，宣布要與經紀公司ADOR中止合約。 美聯社

南韓流行音樂（K-pop）女子天團NewJeans，宣布要與經紀公司ADOR中止合約，拖累ADOR母公司、也是南韓知名娛樂公司HYBE的股價29日盤中重挫7%，跌幅是8月5日以來最大。

NewJeans成員周四（28日）晚間緊急召開記者會，宣布由於管理階層違約，將終止和ADOR之間的獨家合約，希望改和該團創意總監閔熙珍合作。閔熙珍本月稍早已離開ADOR。

NewJeans團員表示，她們了解若脫離ADOR，可能無法再繼續以NewJeans為團名。她們希望未來可以自由地進行真正想從事的活動，儘快發行歌曲與全球粉絲再見面。目前還不清楚NewJeans要如何繼續活動，不過是透過新實體、還是另一家經紀公司。

ADOR則對NewJeans的決定表達遺憾，並聲稱該公司並未違約，該公司與團員的合約「依然完全有效」，「因此，我們尊重地請求該團繼續在之後的活動上與ADOR合作，一如過往」。

路透報導，NewJeans已捲入ADOR前執行長閔熙珍與HYPE高層的內鬥，現在這個五人團體公開宣布與ADOR決裂，是今年南韓流行音樂界藝人與經紀公司之間的最新糾紛。

南韓 韓流 音樂

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