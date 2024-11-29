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極右翼的德國選擇黨將鼓吹退出歐盟和歐元 支持率居次但難組閣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
極右翼的德國選擇黨計劃鼓吹退出歐盟和歐元。路透
極右翼的德國選擇黨計劃鼓吹退出歐盟和歐元。路透

根據德國世界報的報導，極右翼的德國選擇黨（AfD）計畫在競選活動中鼓吹德國退出歐盟和歐元區。

世界報引述德國選擇黨政治綱領最終草案稱，「我們認為德國退出歐盟和建立新的歐洲共同體有其必要」，歐盟應該被一個「經濟和利益共同體」取代。

德國選擇黨表示，儘管「德國必須退出歐元體系，本黨深知要重新引入一種穩定的國家貨幣，不可能沒有轉換成本」，但是這個成本「要低於留在歐元體系的長期成本」。

德國訂2月23日舉行全國大選，最新民調顯示，德國選擇黨目前以18.8%的支持率位居第二名，落後反對黨基民盟所領導政黨聯盟的32.3%。現任總理蕭茲所屬的社民黨以15.8%的支持率排第三。在自民黨於11月初退出執政聯盟後，蕭茲的政府失去了議會多數席位。自民黨目前支持率約為4.2%。

所有民主黨派都排除了與德國選擇黨結盟的可能性，所以這個極右翼政黨不太可能成為新政府的一部分。

德國 歐盟 自民黨

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