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聯合國也不看好！澳禁16歲以下使用社群挨批 3個App逃過一劫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一名澳洲中學學生使用手機瀏覽社群媒體。路透
一名澳洲中學學生使用手機瀏覽社群媒體。路透

澳洲議會28日晚間通過《社群媒體最低年齡法案》，禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，違規平台恐面臨最高5000萬澳元罰款（約新台幣10億元），這是迄今對於Facebook、TikTok等平台最嚴厲的打擊措施之一；不僅Meta在內等科技巨頭猛烈抨擊，聯合國兒童基金會（UNICEF）也表達禁令可能適得其反。

彭博資訊報導，儘管這項法案受到廣大選民歡迎，根據YouGov 一項民調顯示，獲得77%民眾支持，不過許多主要社群平台表態批評，Meta認為規則不具有效力或有缺陷，科技富豪馬斯克旗下的X質疑是否合法，預示可能面臨法庭挑戰；學界則擔心生硬的禁令會衍生難以預料的後果。

Meta在一份聲明中表示，儘管會尊重該法律，但對於立法過程感到「擔憂」，認為其推進過於倉促，未能妥善考量證據、行業已採取的措施以確保適齡體驗，以及年輕人的聲音。

在法案通過前，TikTok母公司字節跳動表示，立法「倉促」且「不可行」，充滿「未解答的問題和未解決的疑慮」；Snapchat母公司Snap Inc.則表示，先前國際上對全面且強制性年齡驗證的嘗試均以失敗告終。

這項新法案預計在12個月內生效，可能受到影響的平台包括X、TikTok、Instagram、Facebook等。

至於YouTube被澳洲政府視為健康教育相關平台，因此不在此限，而WhatsApp和Discord等線上遊戲和訊息服務也將不受影響，儘管前述三者都有潛在的霸凌誘騙內容或用途。

UNICEF認為，澳洲禁令可能迫使年輕人轉向更隱蔽、不受監管的網路角落，而且可能危及兒童權利，並切斷他們獲取對關乎福祉的重要訊息管道。

TikTok 澳洲 社群媒體

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