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波羅的海2電纜遭破壞 營運商：瑞典至立陶宛已修復

中央社／ 斯德哥爾摩28日綜合外電報導

波羅的海連接北歐與中歐國家的2條海底電纜本月稍早疑遭人破壞，瑞典電信運營商Arelion發言人今天表示，其中一條電纜已恢復運作。

路透社報導，Arelion發言人舍格倫（MartinSjogren）表示，連接瑞典和立陶宛的電纜今天已經修復，恢復滿載運作。

本月17日和18日，分別連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的2條海底電纜於不到24小時內先後受損。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他認為這是蓄意破壞。

全球的網路數據幾乎都由海底電纜傳輸，由於連結國與國之間的通訊主幹，被視為重要的基礎設施。

調查人員已將目標鎖定中國散裝貨船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）。瑞典總理克里斯特森（UlfKristersson）表示，瑞典已正式請求中國合作，以協助釐清波羅的海海底電纜受損時究竟發生何事。

舍格倫說：「我們正配合瑞典警方調查有關電纜受損情況。」

Arelion擁有7萬5000公里的光纖網路電纜，曾是瑞典電信公司特利亞（Telia）旗下子公司。

另一條電纜屬芬蘭電信公司Cinia，目前也已展開修復工作，預計將於本月底完工。

瑞典 網路

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