烏干達東部發生土石流災情 至少15死113失蹤
非洲東部國家烏干達的警方今天指出，國內東部地區數座村莊發生土石流災情，已經造成15人喪命、113人失蹤。
法新社報導，烏干達過去幾天降下暴雨，通報發生洪災和土石流災情後，政府發布全國災害警報。
距離烏干達首都康培拉（Kampala）約5小時車程的布藍布利區（Bulambuli）馬蘇古村（Masugu）昨天深夜遭到土石流侵襲，且布藍布利區還有其他幾座村莊受災。
烏干達警方於社群媒體X平台發布聲明表示，已經尋獲15具遺體，另有15人被送往當地醫院。
聲明更提到：「不幸的是，仍有113人失蹤，正在努力搜救他們。」
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