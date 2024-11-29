烏干達東部發生土石流災情 至少15死113失蹤

中央社／ 康培拉28日綜合外電報導
烏干達東部地區數座村莊發生土石流災情，已經造成15人喪命、113人失蹤。 美聯社
烏干達東部地區數座村莊發生土石流災情，已經造成15人喪命、113人失蹤。 美聯社

非洲東部國家烏干達的警方今天指出，國內東部地區數座村莊發生土石流災情，已經造成15人喪命、113人失蹤

法新社報導，烏干達過去幾天降下暴雨，通報發生洪災和土石流災情後，政府發布全國災害警報。

距離烏干達首都康培拉（Kampala）約5小時車程的布藍布利區（Bulambuli）馬蘇古村（Masugu）昨天深夜遭到土石流侵襲，且布藍布利區還有其他幾座村莊受災。

烏干達警方於社群媒體X平台發布聲明表示，已經尋獲15具遺體，另有15人被送往當地醫院。

聲明更提到：「不幸的是，仍有113人失蹤，正在努力搜救他們。」

土石流 失蹤 烏干達

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