全球塑膠公約談判／海廢監管處理 我輸出經驗

多數塑膠廢棄物進入海洋，對生態環境造成嚴峻挑戰。海洋廢棄物管理是「全球塑膠公約」最終談判重點之一，但各國處理技術不一。在海廢監測與管理方面，台灣位居領先地位，可積極輸出海廢處理經驗。

談判期間，南韓環境部舉辦「重新思考塑膠生命」講座和展會，邀請多個海廢機構設攤並舉辦論壇，行政院海洋委員會也派員到現場參觀及交流。

海委會國發處科員蔡明勳說，海委會下半年啟動「印太區域海廢合作平台」，在提升保育觀念、輸出海廢處理技術等領域，都可對外提供協助；此次派員前往釜山，除了即時掌握締約談判進度，也希望與理念相近的企業、學術機構、非政府組織等交流，共同推動區域內的海洋廢棄物治理。

專精海洋廢棄物調查的澄洋環境顧問執行長顏寧也前進釜山。澄洋是全球幽靈漁具倡議聯盟（ＧＧＧＩ）成員之一，廢棄漁網是海洋重要汙染源，該組織訴求將漁具管理納入塑膠公約規範，以落實生產者延伸責任。

顏寧說，台灣民間海廢相關企業和組織在國際海廢社群相當活躍，許多東南亞或小島國家飽受海洋廢棄物問題所苦，卻不知如何管理；在塑膠公約提起各界對海洋廢棄物關注之際，台灣民間企業和公民團體處理海廢經驗豐富，應把握機會對外交流，從源頭的知識養成、技術培養，和後續管理一併投入，才有助永續海洋環境。