全球塑膠公約談判／台灣塑膠7成出口 學者：應關注公約

經過四天漫長的討論，全球塑膠公約第五次談判會議（ＩＮＣ－５）仍未達成共識。專家指，台灣將石油製成塑膠的比率高於國際，且七成以上塑膠製品用於出口，更應關注塑膠生產及貿易的條文發展。另外，台灣社會關注食安議題，也應注意塑膠製品中的化學品列管情形。

台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕指出，台灣進口石油、再用於塑膠製造的比率約百分之廿四，遠高於國際平均百分之十二。若公約決議減產，台灣如何調適、找替代方案，得及早開始思考。

此外，台灣塑膠製品七成以上出口，近年歐盟開徵塑膠稅，公約未來也可能管制一次性塑膠，都會對貿易造成影響。台灣若要開徵塑膠稅，樊國恕認為，下游廠商眾多、管理不易，源頭管制較可行。不過，塑膠有不同材質，業者的化石原料有多少用於塑膠製造，做成哪類塑膠，需進一步調查。

談判另一項爭點，在於如何管理塑膠品添加的化學物質，各方對納管與否、是否須設立一致目標意見分歧。例如英國、摩爾多瓦和挪威，直接提交一份受全球管制的塑膠產品初步清單；但俄羅斯認為，應根據各國國情和能力識別有問題的塑膠產品，勿造成貿易歧視。

環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳指出，台灣關心食安問題、多數食品又採塑膠包裝，哪些塑膠添加的化學物質被認定有毒、需要管理，值得關注。

洪榮勳舉例，有些塑膠製品為了防火而添加化學物質，若這類化學品被列入管制名單，後續如何分類回收、能否循環再製都會受影響。