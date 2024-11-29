全球塑膠公約談判／各小組討論膠著 是否減產分歧大

全球塑膠公約第五輪談判（ＩＮＣ－５）昨天晚間進行首次盤點，談判進度仍停在蒐集意見的階段，爭議最大的「塑膠生產」相關討論持續膠著。ＩＮＣ主席瓦迪維索敦促各方加緊腳步，應於今天結束小組討論，將彙整好的條文意見送往法律起草小組審查。

若公約無法如期在十二月一日制定完成，是否可能延會？環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳認為，如果各方歧見多到生不出最終條文，多開一天會也於事無補。

「可來會出現ＩＮＣ－５．１、ＩＮＣ－５．２等下一輪會議。」洪榮勳說，談判考驗各方智慧，接下來兩天是關鍵。

ＩＮＣ－５以瓦迪維索會前提出的「非正式文件」為基礎，將公約條文分成「設計、生產與化學品」、「廢棄物管理與汙染」、「財務與國際合作」及「實施與評估」四個小組進行分組討論。

台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕以觀察員身分參加。樊國恕分析，發展中國家關心財務機制，受垃圾走私所苦的非洲國家關注廢棄物貿易與管理，小島國家則注重海洋廢棄物規範。「但各小組的談判進度都很慢。」談判代表忙著闡述有利己方訴求，缺乏交互討論，也沒有修改條文文字。

以塑膠生產為例，盧安達等四十五個非洲國家訴求塑膠生產減至「可持續水平」，意謂將塑膠產量降至不會傷害地球的程度；庫克群島為首的太平洋島嶼發展中國家則要求二○四○年較二○二五年減產百分之四十；沙烏地阿拉伯建議刪除相關條文，美國則未特別表態。

塑膠生產爭議大，但樊國恕認為，聯合國環境大會決議處理「全生命周期」的塑膠，就算最後條文沒寫「減產」，生產相關文字應不會拿掉，而是留待未來討論。