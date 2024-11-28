海底電纜疑遭蓄意破壞 瑞典總理正式請求中國合作調查

瑞典總理克里斯特森今天表示，波羅的海連接北歐與中歐國家的2條海底電纜疑遭破壞案件發生後，瑞典已向中國提出「正式請求」，希望中國配合相關調查。

法新社報導，克里斯特森（Ulf Kristersson）今天在記者會上表示：「瑞典已向中國提出正式請求，要求與瑞典當局合作，共同釐清事實。這項請求已於今天稍早發出。」

本月17日和18日，分別連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的2條海底電纜於不到24小時內先後受損。瑞典、德國和立陶宛全在上週就此案展開刑事調查，並把矛頭指向中國散裝貨船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）。

截至目前，長225公尺、寬32公尺的中國大型貨輪「伊鵬3號」在國際公海、波羅的海海域被歐洲國家軍艦攔阻停船已逾1週。調查人員懷疑，這艘載有俄羅斯肥料的商船上週下錨在海床拖行超過160公里，蓄意破壞2條海底電纜。

克里斯特森26日曾表示，他呼籲「伊鵬3號」返回瑞典水域協助調查，但也強調他並非向北京提出指控。