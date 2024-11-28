羅馬尼亞大選首輪投票剛結束 憲法法院令重新計票

中央社／ 布加勒斯特28日綜合外電報導
羅馬尼亞24日舉行總統大選首輪投票，極右翼候選人喬吉斯古（圖）取得領先並進入決選。圖／新華社
羅馬尼亞24日舉行總統大選首輪投票，極右翼候選人喬吉斯古（圖）取得領先並進入決選。圖／新華社

羅馬尼亞24日舉行總統大選首輪投票，極右翼候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）取得領先並進入決選。該國憲法法院今天則做出裁決，諭令重新計算首輪投票的選票。

法新社報導，羅馬尼亞憲法法院發布聲明指出，針對11月24日總統選舉的選票，法院諭令「重新檢查並計算所有選票」。

在首輪投票中，親俄羅斯的62歲極右翼候選人喬吉斯古意外竄起，預計他將於12月8日第二輪決選迎戰中間偏右候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）。

喬吉斯古於首輪投票之前的民調支持度僅有個位數，但選舉當天得票率卻飆升，拿下超過22%的選票。羅馬尼亞總統大選首輪投票約投下946萬張選票。

喬吉斯古獲得許多年輕人和海外羅馬尼亞僑民的選票，其競選活動相當依賴影音分享平台TikTok。

投票 民調 羅馬尼亞

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