亞堅會報告：太平洋島國面臨最嚴峻公衛挑戰 改善體系迫在眉睫

亞太堅韌研究基金會今天在紐西蘭奧克蘭發表報告指出，太平洋島國面臨嚴峻公衛挑戰，如醫療人力短缺及氣候危機，加強區域合作、投資基層醫療及改善公衛體系迫在眉睫。

亞太堅韌研究基金會（亞堅會）與「醫療體系永續性及韌性合作夥伴」（PHSSR）歷時2年合作發表「太平洋島國醫療體系的永續與韌性」報告，聚焦台灣南太友邦馬紹爾群島（Marshall Islands）、萬那杜（Vanuatu） 及東加王國（Tonga），探討太平洋島國健康系統的現況與挑戰。

報告指出，太平洋島國正面臨全球最嚴峻的公衛挑戰，包括醫療照護人力短缺及氣候變遷帶來的危機，而持續推動區域合作、增加對基層醫療的投資，以及改善公衛治理體系均迫在眉睫。

澳洲前總理、亞堅會國際顧問委員會主席滕博爾（Malcolm Turnbull）在發表會中強調，增強社會韌性至關重要，「建立韌性是所有亞太區國家都應共同努力達成的目標，從澳紐到台灣，亞太區的民眾擁有豐富的資源及經驗可以共享，而這份報告正是跨國公私部門、公民社會與國際組織協力合作的體現」。

亞堅會董事長、PHSSR督導委員林夏如致詞時表示，亞堅會的研究顯示，健康、經濟與環境挑戰必須整體應對，氣候變遷對醫療體系的衝擊在太平洋島國尤為明顯，該報告提出了可行的政策建議，推動區域合作，增強太平洋島國的整體韌性。

報告由亞堅會資深學人暨太平洋和全球健康中心總監圖庫通加（Collin Tukuitonga）領銜撰寫，作者團隊包括東加衛生部長阿考烏拉（Siale‘Akau’ola）、奧克蘭大學醫療與健康中心資深研究員Roannie NgShiu、太平洋島國醫療官員協會（Pacific Island Health Officers Association）執行長Emi Chutaro、亞堅會研究主任佛里特（Caroline Fried）。

此外，駐紐西蘭代表歐江安、萬那杜醫療長萊奧多羅（Basil Leodoro）、奧克蘭大學太平洋和全球健康中心董事長布魯斐德（Ashley Bloomfield）、圖庫通加、美國喬治城大學太平洋島國醫療體系專家納圖茲（Eileen Natuzzi）等學者，亦現場或線上參與會議。

發表會由亞堅會、亞堅會美國基金會（CAPRIUSA）與奧克蘭大學太平洋和全球健康中心（TePoutoko Ora A Kiwa）共同舉辦。

27日晚宴中，歐江安特別感謝亞堅會作為台灣第一個國際公共政策智庫，為促進亞太國家良善治理所做的努力，她指出，亞堅會為亞太各國公私部門與民間社會交流提供理想平台，以國際合作研究連結台灣與世界，增強亞太地區的社會韌性。這場活動還有亞堅會董事、國立台灣大學教授詹長權及國立政治大學教授何漢理、奧克蘭大學群體健康學院院長麥庫爾（Judith McCool） 皆受邀出席。