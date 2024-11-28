快訊

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

亞堅會報告：太平洋島國面臨最嚴峻公衛挑戰 改善體系迫在眉睫

中央社／ 雪梨28日專電
澳洲前總理、亞堅會國際顧問委員會主席滕博爾。圖／美聯社
澳洲前總理、亞堅會國際顧問委員會主席滕博爾。圖／美聯社

亞太堅韌研究基金會今天在紐西蘭奧克蘭發表報告指出，太平洋島國面臨嚴峻公衛挑戰，如醫療人力短缺及氣候危機，加強區域合作、投資基層醫療及改善公衛體系迫在眉睫。

亞太堅韌研究基金會（亞堅會）與「醫療體系永續性及韌性合作夥伴」（PHSSR）歷時2年合作發表「太平洋島國醫療體系的永續與韌性」報告，聚焦台灣南太友邦馬紹爾群島（Marshall Islands）、萬那杜（Vanuatu） 及東加王國（Tonga），探討太平洋島國健康系統的現況與挑戰。

報告指出，太平洋島國正面臨全球最嚴峻的公衛挑戰，包括醫療照護人力短缺及氣候變遷帶來的危機，而持續推動區域合作、增加對基層醫療的投資，以及改善公衛治理體系均迫在眉睫。

澳洲前總理、亞堅會國際顧問委員會主席滕博爾（Malcolm Turnbull）在發表會中強調，增強社會韌性至關重要，「建立韌性是所有亞太區國家都應共同努力達成的目標，從澳紐到台灣，亞太區的民眾擁有豐富的資源及經驗可以共享，而這份報告正是跨國公私部門、公民社會與國際組織協力合作的體現」。

亞堅會董事長、PHSSR督導委員林夏如致詞時表示，亞堅會的研究顯示，健康、經濟與環境挑戰必須整體應對，氣候變遷對醫療體系的衝擊在太平洋島國尤為明顯，該報告提出了可行的政策建議，推動區域合作，增強太平洋島國的整體韌性。

報告由亞堅會資深學人暨太平洋和全球健康中心總監圖庫通加（Collin Tukuitonga）領銜撰寫，作者團隊包括東加衛生部長阿考烏拉（Siale‘Akau’ola）、奧克蘭大學醫療與健康中心資深研究員Roannie NgShiu、太平洋島國醫療官員協會（Pacific Island Health Officers Association）執行長Emi Chutaro、亞堅會研究主任佛里特（Caroline Fried）。

此外，駐紐西蘭代表歐江安、萬那杜醫療長萊奧多羅（Basil Leodoro）、奧克蘭大學太平洋和全球健康中心董事長布魯斐德（Ashley Bloomfield）、圖庫通加、美國喬治城大學太平洋島國醫療體系專家納圖茲（Eileen Natuzzi）等學者，亦現場或線上參與會議。

發表會由亞堅會、亞堅會美國基金會（CAPRIUSA）與奧克蘭大學太平洋和全球健康中心（TePoutoko Ora A Kiwa）共同舉辦。

27日晚宴中，歐江安特別感謝亞堅會作為台灣第一個國際公共政策智庫，為促進亞太國家良善治理所做的努力，她指出，亞堅會為亞太各國公私部門與民間社會交流提供理想平台，以國際合作研究連結台灣與世界，增強亞太地區的社會韌性。這場活動還有亞堅會董事、國立台灣大學教授詹長權及國立政治大學教授何漢理、奧克蘭大學群體健康學院院長麥庫爾（Judith McCool） 皆受邀出席。

公共政策 公衛 氣候變遷 永續

延伸閱讀

彰化員榮醫療體系與越南櫻花醫院簽署合作協議 促進台越醫療交流

美中競爭中擴大影響！研究報告曝：陸重新加大對太平洋島國投資力度

陳建仁翁啟惠出席教廷研討會 分享台灣卓越公衛經驗

台灣外交政策登紐國智庫 歐江安籲支持參與UNFCCC

相關新聞

全球塑膠公約直擊／公約談判膠著中 專家：29號是關鍵

全球塑膠公約第五輪談判（INC-5）27日晚間進行首次盤點，專家今（28）日受訪表示，談判進度仍停在蒐集意見的階段，爭議...

全球塑膠公約直擊／中場盤點 學者建議台三大關注面向

全球塑膠公約第五次談判會議（INC-5）邁入第四天，各方仍未達成共識。專家指出台灣將石油製成塑膠的比例高於國際，且七成以...

羅馬尼亞大選首輪投票剛結束 憲法法院令重新計票

羅馬尼亞24日舉行總統大選首輪投票，極右翼候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）取得領先並進入決選。該國憲法法...

歐洲議會籲廢除香港最惠國待遇 暫停與中港引渡條約

歐洲議會今天通過決議強烈譴責中國及香港政府，呼籲立即釋放黎智英等香港民主派人士，並要求歐盟國家暫停實施與中港的引渡條約、...

菲正副總統決裂 軍方關閉社群留言阻煽動軍變訊息

菲律賓政壇近日因總統小馬可仕、副總統薩拉決裂而發生動蕩，菲律賓軍方臉書粉絲頁湧入煽動軍變訊息，為免民眾受到影響，軍方宣布...

冰島國會提前選舉將登場 民眾關注經濟問題

在充滿爭議的聯合政府垮台後，冰島將於30日舉行國會提前選舉。在即將登場選舉中，經濟問題成為主要關注焦點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。