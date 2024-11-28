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全球塑膠公約直擊／公約談判膠著中 專家：29號是關鍵

聯合報／ 特派記者邱怡瑄／釜山即時報導
全球塑膠公約第五次談判會議（INC-5）邁入第四天，各方仍未達成共識。特派記者侯永全／釜山攝影
全球塑膠公約第五次談判會議（INC-5）邁入第四天，各方仍未達成共識。特派記者侯永全／釜山攝影

全球塑膠公約第五輪談判（INC-5）27日晚間進行首次盤點，專家今（28）日受訪表示，談判進度仍停在蒐集意見的階段，爭議最大的「塑膠生產」相關討論持續膠著。INC主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）敦促各方加緊腳步，應於29日結束小組討論，將彙整好的條文意見送往法律起草小組（LGD）審查。

INC-5以主席瓦迪維索會前提出的「非正式文件」為基礎，將公約條文分成「設計、生產與化學品」、「廢棄物管理與汙染」、「財務與國際合作」及「實施與評估」四個小組（contact group）進行討論。

台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕以觀察員身分參加INC-5，並從旁觀察其中三個小組的討論過程。樊國恕分析，公約涵蓋議題廣泛，各方都注重跟自身最相關的領域，例如：發展中國家關心財務機制、受垃圾走私入境所苦的非洲國家關注廢棄物貿易與管理，小島國家則注重海洋廢棄物規範。

「但各小組的談判進度都很慢。」樊國恕說，談判代表忙著闡述對己方有利訴求，缺乏交互討論，也沒有修改條文文字。

以塑膠生產為例，盧安達代表45個非洲國家提交文件，訴求塑膠生產減至「可持續水平」，意指塑膠產量降低至不會傷害地球的程度；庫克群島為首的太平洋島嶼發展中國家（PSIDS）提出明確目標，要求2040年應較2025年減產40%塑膠；沙烏地阿拉伯建議刪除相關條文，認為過度關注限制性措施，會扼殺創新解方，並影響開發中國家的經濟狀況。美國則未特別表態。

雖然討論膠著，樊國恕認為，主席一再強調「必要、有效、可持續」三原則，INC-5應會爭取如期完成談判。至於爭議最大的「塑膠生產」，樊國恕說，塑膠公約一系列談判源自聯合國環境大會的第5/14號決議，該決議明確指出要處理「全生命周期」的塑膠，就算最後條文沒寫「減產」，生產相關文字應該不會拿掉，會「留下伏筆」待未來討論。「生產文字會怎麼寫，值得好好關注。」

若公約無法如期在12月1日制定完成，是否可能比照近年包括COP在內的氣候會議延會？環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳認為，此次談判目的是為了讓公約定案，如果各方歧見多到生不出最終條文，多開一天會也於事無補。

「可能未來會出現INC-5.1、INC5.2等下一輪會議，但這次為此延會的可能性不大。」洪榮勳說，現行談判考驗各方協商智慧。「接下來兩天是關鍵。」

廢棄物 財務 開發中國家

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