全球塑膠公約直擊／中場盤點 學者建議台三大關注面向

全球塑膠公約第五次談判會議（INC-5）邁入第四天，各方仍未達成共識。專家指出台灣將石油製成塑膠的比例高於國際，且七成以上塑膠製品用於出口，要更關注塑膠生產及貿易的條文發展。另外，台灣社會關注食安議題，也可注意塑膠製品中的化學品列管情形。

為了趕在29日交出可送往法律起草小組（LGD）的草案內容，各談判代表加緊討論節奏。根據國際可發展研究會（International Institute for Sustainable Development，IISD）的場邊彙整指出，儘管緊迫感十足，但因各方意見分歧，意指「內部文字尚需修改」的括號又開始在討論中出現。

在繁雜的公約討論中，專家分析台灣應關注「生產」議題。台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕指出，台灣進口石油、再用於塑膠製造的比例約24%，遠高國際平均的12%。若公約決議塑膠減產，「台灣如何調適、找替代方案，得及早開始思考。」

此外，台灣塑膠製品七成以上出口，近年歐盟開徵塑膠稅，及公約未來可能管制一次性塑膠，都會對貿易造成影響。台灣若要徵收塑膠稅，樊國恕認為下游廠商數量眾多、管理不易，源頭管制較可行。不過，樊國恕說，塑膠有PET、PP等不同材質，各家業者的化石原料有多少用於塑膠製造，做成哪一類塑膠，尚需進一步調查。

談判另一項爭點，在於如何管理塑膠中添加的化學物質。根據IISD的場邊彙整，各方對納管與否、是否須設立一致目標等方面意見分歧，例如：英國、摩爾多瓦和挪威直接提交一份受全球管制的塑膠產品初步清單；但俄羅斯聯邦認為，應根據各國國情和能力識別有問題的塑膠產品，勿變相造成不合理的國際貿易歧視。

環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳以觀察員身分與會，他指出台灣關心食安問題、多數食品又採塑膠包裝，哪些塑膠添加的化學物質被認定有毒、需要管理，值得關注。「列管哪些化學品也會影響回收成效。」洪榮勳舉例，有些塑膠製品為了防火而添加化學物質，若這類化學品被列入管制名單，後續如何分類回收、能否循環再製都會受影響。