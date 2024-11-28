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菲正副總統決裂 軍方關閉社群留言阻煽動軍變訊息

中央社／ 馬尼拉28日專電
菲律賓副總統薩拉（左）、總統小馬可仕（右）。圖為兩人2022年搭檔參選。路透資料照片
菲律賓副總統薩拉（左）、總統小馬可仕（右）。圖為兩人2022年搭檔參選。路透資料照片

菲律賓政壇近日因總統小馬可仕、副總統薩拉決裂而發生動蕩，菲律賓軍方臉書粉絲頁湧入煽動軍變訊息，為免民眾受到影響，軍方宣布暫時關閉臉書留言回覆功能。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）昨晚發布聲明說，暫時關閉臉書留言回覆功能，以免成為不肖分子散播假訊息或錯誤訊息的平台。

聲明指出，軍方注意到從上週開始，臉書粉絲頁就開始湧進惡意農場文，並於25日至26日達到高峰。

這些軍方聲稱的惡意農場文，大多標註有「保護人民」或「捍衛憲法」的標籤，疑似意圖煽動軍人叛變。

崔尼代說，軍方樂意聽取人民的心聲，但來自不正常使用者帳號（troll accounts）的留言又另當別論。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與副總統薩拉（Sara Duterte）的關係近日決裂，薩拉上週聲稱，小馬可仕的政府十分腐敗。

薩拉同時表示，現任政府當中有人要對她不利，為此，她已經僱用殺手，一旦自己遭遇不測，將會刺殺小馬可仕作為報復。

另一方面，薩拉的父親、菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）25日在家鄉納卯市召開的記者會上，號召軍警介入糾正政府的貪腐，捍衛菲律賓憲法。

觀察人士解讀，「捍衛菲律賓憲法」的潛台詞，是指現今政府恣意妄為、無視憲法，民眾應予推翻以捍衛憲法。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）昨天曾說，菲律賓數10年前的「軍事冒險主義」不復存在，軍隊不會用槍桿左右政權，如果民眾希望改變，應依循民主程序行事。

近年來菲律賓政局漸趨穩定，但從1986年以來發生過2次人民革命，以及10多次失敗軍變，民眾對此記憶猶新，每逢政治動蕩，軍隊動向就受到關注。

小馬可仕 菲律賓 薩拉

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