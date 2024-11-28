冰島國會提前選舉將登場 民眾關注經濟問題
在充滿爭議的聯合政府垮台後，冰島將於30日舉行國會提前選舉。在即將登場選舉中，經濟問題成為主要關注焦點。
法新社報導，面對持續的通貨膨脹和高利率，經濟、住房和醫療保健是冰島26萬8000名合格選民最關心的議題。
冰島總理貝尼狄克遜（Bjarni Benediktsson）今年10月中宣布，由3黨組成的左右翼聯盟瓦解。
這3個政黨分別為貝尼狄克遜領導的獨立黨（Independence Party）、左派綠色運動（Left-Green Movement）和中間偏右的進步黨（ProgressiveParty），並在外交政策、收容尋求庇護者和能源等議題上存在分歧。
執政聯盟最終因為在移民和尋求庇護者處理上意見不合而破裂。儘管移民問題導致政府垮台，但對大部分選民來說，這不是一個會激起投票動力的議題，因為在冰島，每5位居民就有1位在國外出生。
11月初公布的蓋洛普（Gallup）民調顯示，只有32%的受訪者將移民問題列為他們最重視的5項議題之一，此外，僅有18%受訪者將庇護問題列入其中。
相比之下，分別有69%、62%、61%受訪者最關注醫療保健、經濟問題和住房問題。
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