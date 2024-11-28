快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

早有跡象？中共中央軍委委員苗華遭拔烏紗帽 傳戴頭套被士兵抓走

聽新聞
0:00 / 0:00

下周恐倒台？民調曝過半數法國民眾不滿預算案 總理巴尼耶政府迎挑戰

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
根據今天公布的法國公眾意見機構和菲杜奇（Ifop-Fiducial）所做民調，約53%法國民眾對總理巴尼耶（圖）提出的預算案感到憤怒，希望巴尼耶政府下台。圖／路透
根據今天公布的法國公眾意見機構和菲杜奇（Ifop-Fiducial）所做民調，約53%法國民眾對總理巴尼耶（圖）提出的預算案感到憤怒，希望巴尼耶政府下台。圖／路透

根據今天公布的法國公眾意見機構和菲杜奇（Ifop-Fiducial）所做民調，約53%法國民眾對總理巴尼耶（Michel Barnier）提出的預算案感到憤怒，希望巴尼耶政府下台。

路透社報導，民調顯示67%的民眾反對巴尼耶的預算案，該項提案的目標是透過增稅和削減開支600億歐元（約新台幣2兆589億元），以減少法國不斷攀升的預算赤字。

據12位來自不同政治光譜的消息人士透露，如果極右翼和左翼反對派提出不信任案，巴尼耶政府有可能會在耶誕節前、甚至是下週倒台。

法國公眾意見機構和菲杜奇公布的這項民調結果，是根據11月26日及27日針對1006名受訪者進行的調查，由南方電台（Sud Radio）委託進行。

此外，根據民調機構Elabe昨天為BFM電視台（BFMTV）進行的民調，63%受訪者認為若巴尼耶政府倒台，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）應該請辭。

民調 法國 馬克宏

延伸閱讀

故宮與蒙古博格達汗博物館續簽姊妹館 深化臺蒙文化交流機會

才告別12年夫妻情宣告離婚！10億女星驚人婚紗照曝光

法國政盪 股債賣壓急湧

故宮與蒙古博格達汗博物館 續簽姊妹館

相關新聞

遲來的表態？UNIQLO創辦人柳井正為何突然表明「不用新疆棉」

日本平價服飾品牌Uniqlo創辦人兼執行長柳井正，在《BBC》11月28日的訪問報導中指出其公司「不會使用新疆棉」。中國新疆棉過去充滿人權爭議，生產牽涉中國對新疆維吾爾人的強迫勞動，2019年新疆再教育營曝光、強迫勞動情形也遭披露，其後許多曾使用過新疆棉的國際服飾品牌紛紛聲明停用，又引發中國民眾為力挺新疆棉而抵制這些品牌的風波。不過，當時Uniqlo並無表態，柳井正聲稱希望「在美國與中國之間保持中立」，而今他突然的表態，是否其立場發生變化、或是受到快速變動的國際局勢影響？當中緣由，耐人尋味。

菲正副總統決裂 軍方關閉社群留言阻煽動軍變訊息

菲律賓政壇近日因總統小馬可仕、副總統薩拉決裂而發生動蕩，菲律賓軍方臉書粉絲頁湧入煽動軍變訊息，為免民眾受到影響，軍方宣布...

冰島國會提前選舉將登場 民眾關注經濟問題

在充滿爭議的聯合政府垮台後，冰島將於30日舉行國會提前選舉。在即將登場選舉中，經濟問題成為主要關注焦點

下周恐倒台？民調曝過半數法國民眾不滿預算案 總理巴尼耶政府迎挑戰

根據今天公布的法國公眾意見機構和菲杜奇（Ifop-Fiducial）所做民調，約53%法國民眾對總理巴尼耶（Michel...

雅加達在野黨候選人自行宣布勝選 恐衝擊印尼總統鞏固權力

雅加達省長選舉快速計票結果顯示，在野黨提名的前內閣秘書阿農得票率約49%至50%，阿農團隊昨晚自行宣布勝選，但官方結果票...

日本選後首度召開臨時國會 聚焦再修政治獻金法

日本第216屆臨時國會今天開議，朝野將聚焦2024年度補正預算案與再度修正「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）等議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。