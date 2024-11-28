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雅加達在野黨候選人自行宣布勝選 恐衝擊印尼總統鞏固權力

中央社／ 雅加達28日專電
雅加達省長選舉快速計票結果顯示，在野黨提名的前內閣秘書阿農（Pramono Anung，前）得票率約49%至50%，阿農團隊昨晚自行宣布勝選，但官方結果票數過半才能篤定當選。圖／中央社
雅加達省長選舉快速計票結果顯示，在野黨提名的前內閣秘書阿農（Pramono Anung，前）得票率約49%至50%，阿農團隊昨晚自行宣布勝選，但官方結果票數過半才能篤定當選。圖／中央社

雅加達省長選舉快速計票結果顯示，在野黨提名的前內閣秘書阿農得票率約49%至50%，阿農團隊昨晚自行宣布勝選，但官方結果票數過半才能篤定當選。分析指出，這對試圖鞏固權力的新任總統普拉伯沃無疑是一大打擊。

印尼昨天舉行全國地方選舉，各民調機構的快速計票結果顯示，最受矚目的雅加達特區首長選戰，由印尼在野黨、國會最大黨的民主奮鬥黨（PDIP）推舉的前內閣秘書阿農（Pramono Anung）獲得最高票。

4間具指標性的民調機構中，有2個快速計票結果顯示，無一候選人得票率過半，代表沒人能在首輪選舉中獲勝，因此可能需進入第二輪投票。

雅加達省長共有3名候選人競爭，除了阿農，還有總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）領導的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）推舉的前西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil），快速計票結果顯示，其得票率約39%至40%；另一名候選人、退休警官達爾曼（Dharma Pongrekun）則僅獲得約10%的選票。

阿農競選團隊秘書比馬（Aria Bima）昨晚在民主奮鬥黨辦公室表示，「阿農在單次投票中獲勝」，根據內部數據，已經確認阿農和其搭檔拉諾（Rano Karno）獲得逾50%的選票，不需進行二輪投票。

不過，外界仍對阿農確定勝選抱持保留態度。由於快速計票結果顯示，阿農的得票率與50%得票率門檻過於接近，因此仍要等官方計票出爐，才能真正確定阿農在27日的選舉中獲勝。

官方計票結果預計12月16日前公布。

據規定，雅加達特區首長首輪投票中，有任一組候選人得票過半即當選；若候選人中沒有任一組得票過半，就必須舉行第二輪投票，由首輪選舉中得票最高的兩組候選人進行對決。

印尼政治分析家翁淨勝（Johannes Nugroho）指出，若阿農確定當選雅加達特區首長，對試圖透過地方選舉鞏固政權的總統普拉伯沃是個「挫敗」。

他告訴中央社，因為「若能控制雅加達，執政會更容易」。若普拉伯沃領導的「印尼前進聯盟」所推舉的利德宛勝選，對其執政和落實各項中央政策更有利。

翁淨勝解釋，雖然未來將遷都，但無論從經濟規模或影響力來看，雅加達仍是印尼最重要的城市，因此它可能會在各方面對中央政府施政產生影響，「因雅加達特區政府的管理權將掌握在反對派手中」。

不過，翁淨勝也強調，阿農與提名他的民主奮鬥黨黨魁梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）關係密切，且與普拉伯沃和前總統佐科威（Joko Widodo）關係也不差，因此阿農也可能會與各方合作。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）則指出，普拉伯沃可能會把阿農視為他與梅嘉娃蒂之間的橋梁。

民主奮鬥黨是國會最大黨，雖然曾表示支持普拉伯沃政府，但沒有任何黨員進入執政內閣。

印尼 普拉伯沃 雅加達

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