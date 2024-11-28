日本選後首度召開臨時國會 聚焦再修政治獻金法

日本第216屆臨時國會今天開議，朝野將聚焦2024年度補正預算案與再度修正「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）等議題。這是執政聯盟淪為少數後，首度召開的臨時國會。

「日本經濟新聞」報導，這屆臨時國會是日本10月眾議院大選落幕之後，執政聯盟自民黨與公明黨在眾議院席次未過半成為「少數執政黨」以來，首度召開的臨時國會。會期共24天，預計至12月21日休會。

首相石破茂明天將在眾議院與參議院全體會議，發表所信表明演說（類似施政方針演說）。而各黨推派的代表預計12月2日至12月4日在全體會議上質詢。

本年度補正預算案預計在12月9日進入審議程序，在此之前石破茂與全體內閣成員，將出席12月5日至12月6日參眾兩院的預算委員會。

由於自民黨與公明黨在眾議院大選之後成為少數執政黨，因此若沒有在野黨投下贊成票，便無法推動法案成立。

自民黨、公明黨、其中一個在野黨國民民主黨3個政黨，本月20日已經同意振興經濟方案的內容，且自公兩黨正在與國民民主黨協調，希望能在今年通過補正預算案。

這次會期受到關注的議題之一，包含是否再度修正「政治資金規正法」。自民黨計劃在本屆臨時國會再度修法。

臨時國會開議前的本月26日，日本朝野成立協議會議，開始討論具體措施，並大致同意廢止政黨提供給議員的「政策活動費」。

至於企業與團體的政治獻金方面，自民黨與其他政黨的意見分歧。最大在野黨立憲民主黨與日本維新會等政黨要求禁止企業與團體的政治獻金，不過自民黨對此抱持審慎立場。

自民黨因黨內爆發派閥違法而提案修正的「政治資金規正法」，今年稍早獲參議院全體會議表決通過，重點包括強化議員罰則及提高政治獻金透明度等。

另外，日本朝野將討論推動改革「調查研究廣報滯在費」（舊稱「文書通信交通滯在費」）。參眾兩院已經分別成立協議會議，希望蒐集相關意見，包含公開費用用途以及歸還剩餘金額等。

日本國會法規定「調查研究廣報滯在費」的用途是「國政有關的調查研究、宣傳、與國民交流等議員活動」。這筆費用是日本國會議員薪水之外，每月另外領到100萬日圓的公款，這個款項不會被課稅，議員也沒有義務公開用途，若沒用在規定的範圍內，也不會受罰。