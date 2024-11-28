美國若在日本部署飛彈 俄將視為威脅採取報復

俄羅斯今天表示，如果美國在日本部署飛彈，這將威脅到俄羅斯安全，促使莫斯科採取報復行動。

日本共同社24日報導，日本與美國打算為台灣可能發生的緊急狀況制定聯合軍事計畫，包括部署飛彈。

共同社引述不具名的美國與日本消息人士說法報導，根據這項計畫，美國將在日本西南部鹿兒島縣與沖繩縣的南西諸島以及菲律賓部署飛彈部隊。

俄羅斯外交部長發言人沙卡洛娃（MariaZakharova）指控日本升高台灣周圍的局勢，將擴張與華府的軍事關係合理化。

她說：「我們一再告誡日方，如果美國中程飛彈因為這類合作出現在日本領土上，這將對我國安全構成真正的威脅，我們將被迫採取必要且適當的步驟，強化我們的防禦能力。」

沙卡洛娃說，東京可從閱讀俄羅斯的新版核武準則，得知這類舉措將引發哪些後續行動。俄羅斯上週公布的新版核武準則，擴大俄羅斯考慮動用核武的情境清單。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（SergeiRyabkov）25日表示，如果美國在亞洲部署短程或中程飛彈，俄羅斯也將考慮在亞洲部署這類飛彈。

沙卡洛娃不願討論俄羅斯可能部署這類飛彈的地點，但指出俄羅斯有一半領土位於亞洲，因此任何可能部署在烏拉山脈（Urals）以東的俄羅斯飛彈，都位在亞洲地區。

她說，莫斯科已向美國與其「附庸國」釋出明確訊號，表明俄羅斯將對在世界各處部署陸基中短程飛彈的舉措採取果斷且相稱的回應。

她表示，俄羅斯上週對烏克蘭境內的目標發射一枚「榛果樹」（Oreshnik）新型極音速中程飛彈後，西方對俄羅斯的潛力不應有所懷疑。