戰爭、災害肆虐 非洲流離失所者增三倍

戰爭、氣候變遷肆虐非洲國家，流離失所者增加三倍！一項調查顯示，非洲流離失所者約有3500萬人，大多分布在民主剛果、衣索比亞、奈及利亞、索馬利亞和蘇丹等國家，暴力衝突及氣候災害成主要原因。對此，一些非洲國家已制定政策，給予人民安全保障。

難民分佈五個國家

《美國之音》報導，國內流離失所監測中心（IDMC）報告指出，非洲流離失所者達到3500萬人，相較過去15年來增加三倍，其中3250萬人因暴力衝突而離開家鄉。

自2009年至2023年流離失所者的發展趨勢來看，其中2600萬流離失所者僅分佈在五個國家：民主剛果、衣索比亞、奈及利亞、索馬利亞和蘇丹。專家表示，貧窮、不平等和邊緣化都是助長暴力衝突的因素，武裝團體利用人民的不滿情緒，造成更多流離失所問題。

一名民主剛果24歲卡車司機卡林迪表示，他們一直生活在恐懼之中，從小就沒有平靜安穩的生活，必須為尋求安全而被迫逃亡。他強調，戰爭是持續存在的問題，族群間的暴力也是威脅。

氣候災害危機大

《衛報》報導，暴力衝突並非造成流離失所的唯一原因。IDMC主任巴利克表示，洪水、乾旱等氣候災害導致流離失所人數也在增加，這些人數是15年前的六倍之多，而氣候變遷將使流離失所的增加趨勢持續下去。

「我們很難保持樂觀。」巴利克呼籲，若無法對造成流離失所的根本原因進行更多投資，暴力衝突和氣候災害都將使流離失所者持續增加，實施解決方案對於各國實現發展目標是必要的。

《美國之音》指出，針對2009年非洲聯盟協議，一些非洲國家已制定保護和援助境內流離失所者的國家政策。此外，奈及利亞也給予流離失所者出生證明和國民身分證，確保他們得到承認並獲得政府服務。

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