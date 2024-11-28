大馬新增M痘確診病例 患者有出國史病情穩定

M痘疫情延燒，馬來西亞衛生部證實，大馬今年出現第二例M痘病毒確診病例，患者病發前21天內有出國史，目前病情穩定。

世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，在非洲升溫的M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

衛生部公告指出，這是大馬今年的第二例M痘第二分支（Clade II）病毒確診病例，今年9月間曾出現首例M痘第二分支病毒確診病例。從去年7月26日迄今共有11起病例。

根據衛生部在社群媒體平台臉書（Facebook）公告，這名患者的手、腳與身體於11月15日出現皮疹等症狀，並在23日就醫治療。患者病情穩定。

星報（The Star）等大馬媒體報導，這名患者是34歲的大馬男子，病發前21天內有出國史，曾參與高風險活動。目前在醫院隔離治療，醫療相關部門同步追蹤所有密切接觸者的健康情形。

衛生部8月16日在「國家危機準備與應變中心」（CPRC）啟動M痘行動中心，監控M痘疫情，準備應變措施。

另外，大馬為遏阻M痘病例進入大馬，除強化對包括吉隆坡國際機場的兩個航站，以及位於柔佛州新山的蘇丹依斯干達大廈與蘇丹阿布峇卡大廈關卡檢測監控外，也要求對151個檢查哨站嚴查俗稱透過「老鼠路」（Rat Lanes）的非法入境。