新加坡總理今出訪泰國 將與泰王泰總理會面
新加坡與泰國明年將迎建交60週年，新加坡總理黃循財今天訪問泰國，期間將與泰國總理貝東塔會面。黃循財是貝東塔上任後接待的首位外國政府領袖。
新加坡總理公署發布新聞資料，黃循財今天出訪泰國，期間將與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面。
聯合早報報導，黃循財應貝東塔之邀訪問泰國，他將在訪問期間，會見泰王瓦吉拉隆功（MahaVajiralongkorn），貝東塔也將為黃循財一行人設宴。
黃循財是貝東塔上任後接待的首位外國政府領袖，兩人曾在今年10月於寮國舉行的東協峰會上會面。
報導指出，星泰明年將迎建交60週年，雙邊貿易額在2023年達到417.8億新幣（約新台幣1兆240萬元），為彼此的第9大貿易夥伴。新加坡是泰國第2大境外投資者，2023年投資額達48億新幣，主要涵蓋金融與保險服務、製造業、批發零售，以及房地產等領域。
2022年時任新加坡總理李顯龍在APEC峰會期間訪問曼谷；2023年時任泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）訪問新加坡。
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