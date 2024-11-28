南韓遇117年來最強降雪！上百航班被取消 癱瘓交通已釀3死

南韓首爾與京畿道地區近日遭遇117年來最強降雪，截至27日下午已造成3人意外喪生和多人受傷，積雪與路面結冰也導致交通嚴重受阻，部分地區傳出積雪導致的停電災情，更有上百架國內外航班被迫延誤或取消。

英國廣播公司（BBC）報導，首爾氣象預報部門負責人尹基漢（Youn Ki-han，音譯）向法新社表示，大雪是由於強烈西風以及「海面與冷空氣之間顯著的溫差」所引起，預計將持續到28日上午。

韓國廣播公司（KBS）等外媒報導，截至27日下午，首爾與江原道都已測出24公分積雪，成為1907年觀測制度創立以來的最高紀錄。另外，受到路面結冰以及快速積雪影響，當地警消也已接獲超過150起意外通報，甚至傳出有3人死亡。

首爾北部城北區與京畿道光州，傳出積雪影響樹木拉倒電線桿，造成數百戶停電。

韓聯社報導，首爾市政府已增加地鐵和巴士班次，並在各個地鐵站入口及公車站旁設置除雪裝置。

南韓氣象廳警示，未來24小時預測降雪量可能超過20公分，建議民眾外出優先選擇大眾運輸以免發生危險。

根據韓國機場公社和仁川國際機場數據，目前有近200架航班延誤，更有多達146架國內、外班機受到大雪影響取消；觀光部分，首爾市政府提醒，包含主要宮殿、皇家陵墓在內的多處景點，已經暫時關閉並取消夜間參觀活動。