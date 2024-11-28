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日參議員東京自宅起火燒5小時 丈夫及女兒疑葬身火窟
日本媒體報導，自民黨參議員豬口邦子的自宅昨晚（27日）傳火警，消防人員於今天凌晨撲滅火勢，但屋內有2人未能逃出，1人當場死亡，1人送醫不治。推測是豬口的丈夫豬口孝及女兒。豬口孝是知名政治學者，現為東大名譽教授。豬口本人當時不在家裡。
72歲的豬口邦子的家位於東京文京區小石川，是一棟6層的大樓。日本警視廳指出，起火點在豬口家所在的6樓，該層只有一戶。消防隊在室內發現1具遺體，另1人救出送醫，仍回天乏術。豬口與先生、2個女兒同住，事發後，先生及1個女兒失聯。警方正調查起火原因及確認罹難者身分。
豬口邦子原是上智大學的教授，2005年踏進政壇選上眾議院，擔任少子化、男女平權大臣，2010年改參選參議院選舉，現在是第三任任期，擔任參院外交、安保調查會長。豬口孝是國際關係及政治學者，退休前擔任過新潟縣立大學校長。
報導說，消防隊於昨晚7時10分左右接獲報案，指大樓傳出燒焦味，出重消防車、救護車等37輛前往。豬口的家位於都營三田線春日車站250公尺左右的住宅區，起火的時候，天空被染成一片橘紅色，濃煙四起。
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