羅馬尼亞大選極右候選人意外竄起 TikTok涉操縱輿論助選

羅馬尼亞近日舉行總統大選首輪投票，親俄羅斯的極右翼候選人意外竄起進入決選，TikTok涉嫌操縱輿論助他勝出，該國電信監管機構官員今天呼籲暫停TikTok平台，直到完成有關調查。

路透社報導，羅馬尼亞24日舉行總統大選首輪投票，62歲極右翼獨立候選人喬吉斯古（CalinGeorgescu）在投票前民調僅個位數，但投票當天支持率飆升進入決選，將於12月8日第二輪對決中間偏右候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）。

喬吉斯古立場親俄羅斯，而羅馬尼亞是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國，令人質疑他怎麼可能取得如此意外的勝利。

據報導，喬吉斯古獲得許多年輕人及海外羅馬尼亞僑民的選票，他的競選活動很大程度上依賴影片共享平台TikTok。

根據新聞網站profit.ro，羅馬尼亞電信監管機構副主管波皮斯庫（Pavel Popescu）表示：「我呼籲從11月28日起在羅馬尼亞暫停TikTok平台，直到國家機構完成有關操縱選舉過程的調查。」

羅馬尼亞國家視聽委員會（National AudiovisualCouncil）昨天已呼籲歐盟執行委員會（EuropeanCommission）調查TikTok在這次大選扮演的角色．因為TikTok「涉嫌操縱輿論」。

TikTok為中國短影音平台抖音的國際版，母公司為中國企業「字節跳動」（ByteDance）。