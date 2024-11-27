華爾街日報：中國貨船涉蓄意拖錨航行逾百英里 切斷歐洲海底通訊電纜

聯合報／ 國際中心／即時報導
伊鵬3號20日停在卡特加特海峽。路透
伊鵬3號20日停在卡特加特海峽。路透

華爾街日報報導，一艘中國貨船「伊鵬三號」已在國際水域被歐洲軍艦包圍一周，這艘船涉嫌蓄意破壞兩條波羅的海海底通訊電纜，可能加劇北京和歐洲之間的緊張關係。

調查人員懷疑，長225米、寬32米、載滿俄羅斯化肥的散裝貨船伊鵬3號，上周故意破壞歐洲兩條重要通訊電纜，當時該船錨鏈在波羅的海海床上拖行超過100英里。

歐洲的調查現在集中在這艘中國「寧波伊鵬海運有限公司」旗下船隻的船長，是否被俄羅斯情報機構引誘進行破壞行為。這將是一系列針對歐洲關鍵基礎設施的攻擊中最新的一次，據執法機構和情報官員表示，這些攻擊是由俄羅斯主謀。

參與案件的一名歐洲調查人員表示，該船船長極不可能沒注意到自己的船放下錨鏈拖曳航行，拖慢速度長達數小時並在途中割斷電纜。

熟悉調查的知情人士透露，該船的中國船東「寧波伊鵬海運有限公司」正在配合調查，並已允許該船停泊在國際水域。對此，該公司拒絕置評。

調查人員認為，該船11月17日在瑞典水域放下錨鏈拖曳航行，錨鏈切斷瑞典和立陶宛之間的光纖通訊電纜。在此期間，該船的自動識別系統停止運作，這在海運行業的術語中被稱為「黑色事件」。

18日清晨3點左右，拖錨航行約111英里的伊鵬3號，又切斷德國和芬蘭之間的第二條通訊電纜。該船隨後開始起錨蛇行，丹麥海軍艦艇隨即出發追截，最終迫使其停泊在連接波羅的海和北海的卡特加特海峽。

熟悉調查的人士表示，對該船的錨和船體進行檢查顯示，其損傷與拖錨航行切斷海底纜線的情況相符。

提供國際航運即時資料的分析公司 Kpler 提供華爾街日報的分析報告指出，鑒於當時天氣溫和且風浪不高，意外拖錨航行的可能性微乎其微。

伊鵬3號船長是中國籍，有一名船員是俄國籍，目前尚未接受調查。

對於相關指控，俄國克里姆林宮稱這是「荒謬、毫無根據」的指控。中國外交部則說，中方持續和所有國家合作，根據國際法維護國際海底電纜和其他基礎設施安全。

俄羅斯 華爾街日報 軍艦

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