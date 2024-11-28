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陸警告 紐加入AUKUS影響雙邊關係
中國駐紐西蘭大使王小龍表示，如果紐西蘭加入澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ），這「無可避免」將對紐中關係帶來負面後果。
路透報導，據紐西蘭國家廣播電台廿七日播出的訪談內容，王小龍說，中國希望紐西蘭在決定是否加入ＡＵＫＵＳ時，能「權衡自己的長期最佳利益、可能對區域安全造成的影響，及對中國和紐西蘭關係造成衝擊」。
紐西蘭先前表示，正在對未來與ＡＵＫＵＳ合作「搜集資訊」，但尚未做出承諾。
澳洲、英國與美國九月發表聯合聲明指出，他們正與紐西蘭、加拿大和南韓磋商，確認在ＡＵＫＵＳ第二支柱下於先進能力方面合作的可能性。
ＡＵＫＵＳ是美國、英國與澳洲為了抗衡中國在亞太地區日益增長的影響力，而於二○二一年達成的兩階段國防協議。
ＡＵＫＵＳ第一階段也稱為第一支柱，目的在向澳洲提供核動力潛艦；第二支柱著重在一系列領域提供先進能力和共享技術。
王小龍表示，ＡＵＫＵＳ是「冷戰零和思維」的產物，這項協議「幾乎無可避免將引發更大的分歧、對抗，甚至是衝突與戰爭」。
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