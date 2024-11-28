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傳川普願通話金正恩 降衝突風險

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
當年川金三度會面 美國時任總統川普（左）於二○一九年六月卅日在分隔南北韓的板門店非軍事區會見北韓領導人金正恩（右）。（路透）
當年川金三度會面 美國時任總統川普（左）於二○一九年六月卅日在分隔南北韓的板門店非軍事區會見北韓領導人金正恩（右）。（路透）

路透廿六日獨家報導，美國總統當選人川普團隊正在討論，促成川普與北韓領導人金正恩通話，為兩人關係破冰，並透過外交努力來降低武裝衝突風險。

川普的第一任期，在新加坡、越南河內及南北韓邊境三度會晤金正恩，除了川金三會，川普多次告訴媒體說，兩人互通過「美好的書信」；實際上，川金會面前關係一度緊張，兩人相互攻訐，川普以「火箭人」形容金正恩，金正恩指川普是「瘋老頭」。

到了拜登政府期間，北韓並未回應華府的談判請求，而平壤近年來擴大飛彈試驗並深化與俄國關係，北韓還派遣部隊赴俄投入俄烏戰爭，在在引發華府與全球高度關切。

無論是川普與金正恩的會談或拜登政府，都未能使北韓放緩發展飛彈與核武步伐；面對華府要求北韓放棄發展核武，金正恩要美國全面解除對北韓制裁。

路透報導提到，川普剛剛任命的白宮首席副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong），川普說，黃之瀚在他的第一任期就作為北韓問題副特使，協調舉行川金會。

川普盟友、美國聯邦參議員海格提日前接受路透專訪時說，他認為川普更願意直接溝通；若川金恢復對話，可望看到雙邊關係會有進展，金正恩或許會採取不同做法。

知情人士表示，不清楚最新的外交努力能帶來什麼結果，川普的初步目標是重建雙方基本往來，還沒有設定進一步的政策目標及具體時間表；此外，川金對話的優先順序，可能排在更急迫的中東和烏克蘭議題之後。

川普交接團隊並未回應此事；路透指這項政策討論還在發展中，川普尚未拍板。

川普七月在共和黨全代會發表演說時，自稱與金正恩處得很好，並稱「他也希望看到我回來」、「我覺得他想念我」。

北韓官媒朝中社報導，金正恩廿一日在平壤舉行的武器裝備展發表談話，指美國及其同盟國家以惡毒姿態進行對抗，令朝鮮半島出現前所未有的危險和尖銳對峙，核戰爭一觸即發。金正恩說，已竭盡全力與美國協商，但結果只證明美國不會改變對平壤的侵略和敵對政策，北韓必須因應安全需求繼續推動各種武器裝備升級，以消除威脅並捍衛國家。

北韓 川普 金正恩

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