KPOP粉絲批唱片惡意行銷

南韓二○二四年「音樂產業白皮書」顯示，僅百分之八南韓人以專輯聽音樂，但近三年實體專輯銷售量卻翻倍成長，二○二三年破一點一九億張。粉絲為了追星入場券、隨機附贈的偶像小卡而搶購專輯，買愈多，進入簽名會機率愈高，一袋袋被丟棄的專輯就這麼棄置垃圾桶。

去年南韓國會議員質詢指出，ＫＰＯＰ娛樂公司在專輯、包裝、相片卡上使用的塑膠用量，在六年內成長十四倍，造成龐大塑膠汙染。KPOP 4 PLANET今年發起「塑膠專輯罪惡」倡議，要求娛樂公司停止誘使粉絲過度消費的行銷策略。

KPOP 4 PLANET是一群關心氣候變遷議題的ＫＰＯＰ粉絲組成的團體，成員金那衍說，「我覺得不應該苛責ＫＰＯＰ粉絲。」，真正要改變的是那些利用追星心態、發想出惡意綑綁銷售手段的娛樂公司。

該項倡議於線上連署，很快破萬，金那衍表示，企業很難放下龐大商機，但這樣的商業生態徒增環境負擔，「全球塑膠公約」最終輪談判，期待公約能進一步討論塑膠減產，並引起更多ＫＰＯＰ粉絲專注此環保議題。