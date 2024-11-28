石化業者占發言權 全球塑膠公約談判爆爭議

全球塑膠公約最終談判（ＩＮＣ–5）昨步入第三天，報告指出，本屆註冊參加的石化業相關人員創新高，環團代表解讀，為生存而抗爭的公民，得跟唯利是圖的業者爭奪發言權，「是巨大的不公正」。

國際環境法中心（ＣＩＥＬ）分析ＩＮＣ–5參與者名單，發現二二○多名石化產業人士註冊，創歷屆新高，人數超過東道主南韓的一四○名代表，以及所有太平洋小島嶼發展中國家八十九名代表。

ＧＡＩＡ全球塑膠專案主任羅莎認為，為了生存，拾荒者、原住民等團體不辭千里前往釜山，卻需跟造成危害的化石業者爭奪與談判代表溝通的機會，這是嚴重不公。

除此之外，許多觀察員進不去會議室，引發抱怨。由於最大會議室僅能容納六十名觀察員，占觀察員總註冊人數的百分之三，昨天許多觀察員只能在走廊觀看線上直播。印尼河流戰士（River Warrior Indonesia）成員阿札拉昨天在場外倡議， 她表示，連續兩天進不了會議室，而ＩＮＣ–5正被產油國拖住談判進度，討論進展不大，

事實上，南韓政府在開幕記者會上強調，主辦單位充分準備會議空間，但會議首晚，談判代表被分成四個小組分頭討論時，許多觀察員卻只能坐在地上。聯合國環境規畫署（ＵＮＥＰ）秘書處宣布，能夠進入的觀察員僅限於有座位者，會議室的門第二天起被貼上「座位已滿」字樣，必須一進一出，有人離開，才能開放另一人入場。

對此，民間社會和權利持有人聯盟要求主辦方改善空間問題，認為這有違公平性及透明原則。全球焚化爐替代方案聯盟（ＧＡＩＡ）發表聲明，指這並非ＩＮＣ首次限制觀察員入場，在ＩＮＣ–2舉辦前，聯合國環境規畫署就曾宣布每個組織只能有一名代表註冊，受到強烈抗議後才撤回。