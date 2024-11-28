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CPTPP擱置兩岸入會案 「一中」問題成員國無法達共識

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會27日於加拿大溫哥華登場。（中央社）
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會27日於加拿大溫哥華登場。（中央社）

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會27日於加拿大溫哥華登場，政治新聞網Politico.eu報導，此次大會將擱置台灣和中國大陸入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入該貿易組織的成員國。

報導說，因為「一個中國」的棘手政治問題，目前成員國無法對台灣入會資格達成共識，本屆會議只好先擱置大陸和台灣的申請案，哥斯大黎加申請案將優先被討論。

CPTPP執委會大會
CPTPP執委會大會

Politico.eu指出，CPTPP經濟規模約占全球15%，創始會員國包括日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、秘魯、智利、墨西哥、汶萊、新加坡、越南和馬來西亞。英國是第一個加入的新成員，在2021年2月提出申請後，同年6月CPTPP執委會啟動加入程序，歷經三年後終於拍板定案，英國將在今年12月15日正式加入該組織。

報導指出，大陸在2021年9月16日提出申請加入CPTPP，9月22日台灣也遞交申請書，但因為政治因素，三年多來兩者都未被啟動加入程序。隨後遞交申請書的包括烏克蘭、烏拉圭、哥斯大黎加、厄瓜多和印尼。

據報導，加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉表示，CPTPP成員國已決定，不會按照「先到先得」原則來處理入會申請書。

她說，台灣和哥斯大黎加是「準備最充分的兩個申請者」，展示滿足CPTPP的高標準經貿規範，但台灣因與中國的政治問題而被擱置。台灣問題在於，它尚未在某些成員之間達成共識，尤其是馬來西亞和新加坡。

報導指出，越南、新加坡和馬來西亞與北京結盟，認為大陸是他們最大貿易夥伴，公開表示支持大陸加入CPTPP。一名參與CPTPP執委會的加拿大官員稱，「任何有抱負的經濟體要推進談判，都必須達成所有會員國共識」。

報導解釋，CPTPP會員國要求申請者需要滿足所謂「奧克蘭原則」，包括申請者必須有意願且有能力符合CPTPP的高標準、歷來有遵循貿易規範與承諾的良好紀錄，以及獲得既有成員國共識支持。

報導稱，參與CPTPP執委會的另一個國家一名高級官員表示，台灣滿足了前兩項原則，卻未能「獲得共識」，「有一些成員國仍需要被說服」。

CPTPP 加拿大 馬來西亞

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