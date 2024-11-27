俄外交部：若美國在日本部署飛彈 俄國將回應
路透報導，俄羅斯27日說，若美國在日本部署飛彈，將會威脅俄國安全並將促使莫斯科報復。
日本共同社24日引述知情人士報導，美國和日本將對台灣可能發生的緊急狀況，制定聯合軍事計畫，包括在日本琉球群島和菲律賓等地部署飛彈。
俄國外交部發言人沙卡洛娃指控，日本升級台灣周邊形勢，以合理化與華府的軍事連結擴張。
沙卡洛娃說，「我們已屢次警告日方，若這類（美日）合作的結果，讓美國中程飛彈出現在其（日本）領土，這會對我國安全造成實際威脅，而我們將被迫採取必要和適當行動來強化我方防衛能力」。
沙卡洛娃還說，東京可以檢閱俄國11月稍早更新的核準則，來設想俄方可能的應對措施為何。俄國新版核理論已擴增俄國會考慮動用核武的情境清單。
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