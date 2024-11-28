歐盟新領導團隊就位

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在川普即將二進白宮之際，歐盟執委會主席范德賴恩率領的新一批團隊也已就戰鬥位置，準備應對來自海內外的各種艱困挑戰。

彭博資訊報導，歐洲議會27日通過對歐盟26位執委的任命，這支新團隊預定12月1日上任，他們將肩負重振歐洲競爭力的使命。

范德賴恩對歐洲議會表示，新團隊的第一項任務，就是掌握提振競爭力的方向，包括縮小與美國和大陸的創新領域差距、部署減碳計畫，以及降低對外依賴並強化國安。

新團隊的首要挑戰是，若川普撤回對烏克蘭的援助，歐盟要如何加強對基輔當局的財務與軍事支持。

范德賴恩治下最具影響力的副主席之一，預料會是西班牙社會主義政治人物麗貝菈，她將負責競爭與氣候轉型等事務。來自法國的席祖赫涅將形塑工業政策；出身愛沙尼亞的卡拉絲會負責外交事務。塞夫柯維奇將成為執委會中服務最久的成員，他負責貿易、經濟安全、以及歐盟對英國的關係。

歐盟執委會最具挑戰性的其中一項任務，將是制定2028-2034年的長期預算，並爭取27位全體歐盟領袖的一致支持。

歐洲央行（ECB）前總裁德拉基說，范德賴恩必須設法說服財政較保守的國家，投入更多資金，縮小每年約8,000億歐元（約8,425億美元）的投資缺口，以滿足國防、乾淨能源技術研發等需求。

團隊 歐盟 競爭力

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