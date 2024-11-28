歐盟新領導團隊就位
在川普即將二進白宮之際，歐盟執委會主席范德賴恩率領的新一批團隊也已就戰鬥位置，準備應對來自海內外的各種艱困挑戰。
彭博資訊報導，歐洲議會27日通過對歐盟26位執委的任命，這支新團隊預定12月1日上任，他們將肩負重振歐洲競爭力的使命。
范德賴恩對歐洲議會表示，新團隊的第一項任務，就是掌握提振競爭力的方向，包括縮小與美國和大陸的創新領域差距、部署減碳計畫，以及降低對外依賴並強化國安。
新團隊的首要挑戰是，若川普撤回對烏克蘭的援助，歐盟要如何加強對基輔當局的財務與軍事支持。
范德賴恩治下最具影響力的副主席之一，預料會是西班牙社會主義政治人物麗貝菈，她將負責競爭與氣候轉型等事務。來自法國的席祖赫涅將形塑工業政策；出身愛沙尼亞的卡拉絲會負責外交事務。塞夫柯維奇將成為執委會中服務最久的成員，他負責貿易、經濟安全、以及歐盟對英國的關係。
歐盟執委會最具挑戰性的其中一項任務，將是制定2028-2034年的長期預算，並爭取27位全體歐盟領袖的一致支持。
歐洲央行（ECB）前總裁德拉基說，范德賴恩必須設法說服財政較保守的國家，投入更多資金，縮小每年約8,000億歐元（約8,425億美元）的投資缺口，以滿足國防、乾淨能源技術研發等需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言