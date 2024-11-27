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挪威王儲妃長子才獲釋 警方又指控他涉嫌性犯罪

中央社／ 奧斯陸27日綜合外電報導

挪威警方表示，涉嫌兩起性侵的挪威王儲妃長子遭拘留今天獲釋，不過挪威警方另指出，如今他又涉嫌一樁性犯罪。

法新社報導，警方並未詳述再度指控現年27歲柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）涉嫌又一樁性犯罪的細節。王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）嫁給王儲哈康（Crown Prince Haakon）前，與過往的伴侶生下柏格荷伊比。

柏格荷伊比涉嫌性侵於11月18日被捕，接著他涉嫌第2樁性侵的醜聞也浮上檯面，法官20日下令拘留他一週。

挪威警方今天表示，並未要求延長拘留柏格荷伊比，故予以釋放，還發表聲明說：「截至目前為止，我們看不出有竄改證據的風險。」

除了前述的性犯罪之外，柏格荷伊比也涉嫌對3名前女友施以肢體虐待，以及違反一份保護令，而針對他核發的保護令與另外兩名婦女有關。

王儲哈康伉儷養育柏格荷伊比和他的繼親，分別是20歲的亞歷山德拉（Ingrid Alexandra）公主，以及18歲的馬格諾斯（Sverre Magnus）王子。不同於亞歷山德拉與馬格諾斯，柏格荷伊比沒有王室的頭銜。

性侵 挪威 王儲

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