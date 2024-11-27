雅加達省長選舉纏鬥 若無人過半須二輪投票

印尼今天舉行地方選舉，各機構快速計票結果顯示，角逐雅加達省長的3名候選人中，得票數最高的是前內閣秘書阿農，他獲得約49%至50%得票率。若官方結果得出票數未過半，就必須進入第二輪投票。

印尼今天舉行全國地方選舉，最受矚目的雅加達特區首長選戰共有3名候選人競爭，分別是前西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil）、前內閣秘書阿農（Pramono Anung）和退休警官達爾曼（DharmaPongrekun）。

各民調機構的快速計票結果傍晚陸續揭曉，得票數最高的是印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）所推舉的前內閣秘書阿農。

不過，4間具指標性的民調機構中，有2個快速計票結果顯示，無一候選人得票率過半，代表沒人能在首輪選舉中獲勝，因此可能必須進入第二輪投票。

據規定，雅加達特區首長首輪投票中，有任一組候選人得票過半即當選；若候選人中沒有任一組得票過半，就必須舉行第二輪投票，由首輪選舉中得票最高的兩組候選人進行對決。

羅盤報（Kompas）旗下的民調機構Litbang Kompas統計，阿農的得票率為49.49%、利德宛為40.02%，達爾曼則是10.49%。

羅盤報官網解釋，該快速計票結果是透過隨機抽樣方式，從400個指標性投票所的97%的選票得出，誤差值約為1%。

民調機構「印尼政治指標」（Indikator PolitikIndonesia）快速計票結果顯示，阿農得票率為49.86%、利德宛39.54%、達爾曼10.60%。

民調機構「政治憲章」（Charta Politika）的快速計票結果則指出，阿農得票數過半，得票率為50.15%、利德宛得票率39.25%，達爾曼則獲得10.60%的選票。

印尼民意調查研究所（LSI）的計票結果也顯示阿農獲得過半選票，得票率為50.11%、利德宛得票率39.28%、達爾曼得票率10.60%。

快速計票結果並非官方計票結果，官方計票結果預計12月16日前公布。

快速計票結果中，獲得第二多票數的利德宛晚間向媒體表示，雅加達可能舉行第二輪投票。他說：「根據快速計票結果顯示，多數候選人沒有達到50%的得票率，一切都在誤差範圍內。」

學者也認為，雅加達應該會舉行第二輪投票以定勝負。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）向中央社指出，因為沒有候選人獲得過半票數，因此無法直接獲勝，而必須舉行第二輪投票。他說：「計票結果顯示，雅加達特區首長選戰非常激烈，候選人需更努力以說服占多數的理性選民（投票給他）。」