馬來西亞前首相納吉一馬弊案 與阿布達比油企相關貪汙罪獲撤銷

馬來西亞前首相納吉的律師表示，納吉因為大馬主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）財務醜聞而遭到起訴的數起案件當中，其中1案的貪汙罪名今天獲得法院允許撤銷。

法新社報導，納吉（Najib Razak）有5案官司纏身，這些案件與一馬發展公司據稱有數以十億計美元遭到竊走有關，他目前正因其中1案被定罪而在獄中服刑，12月2日起他將面臨另1案開庭審理。

今天獲得撤銷的起訴，與據稱支付給阿布達比的國際石油投資公司（International Petroleum InvestmentCompany，IPIC）66億馬幣（約新台幣482億元）付款有關。

路透社報導，納吉的律師法漢（Muhammad FarhanMuhammad Shafee）表示，吉隆坡高等法院基於程序延遲及檢方未能揭露關鍵文件，而批准他們的「無事省釋」（discharge not amounting to an acquittal）請求。

法漢也告訴法新社，法院今天的裁決，是「基於最初起訴已過6年，（檢方仍）不透露關鍵文件，這些文件與我們客戶的辯護準備有關」。

不過由於是「無事省釋」，並非裁定無罪，因此若檢方對納吉方面公開上述重要文件，也可再次將其起訴。