馬來西亞前首相納吉一馬弊案 與阿布達比油企相關貪汙罪獲撤銷

馬來西亞前首相納吉的律師表示,納吉因為大馬主權財富基金「一馬發展公司」(1MDB)財務醜聞而遭到起訴的數起案件當中,其中1案的貪汙罪名今天獲得法院允許撤銷。

法新社報導,納吉(Najib Razak)有5案官司纏身,這些案件與一馬發展公司據稱有數以十億計美元遭到竊走有關,他目前正因其中1案被定罪而在獄中服刑,12月2日起他將面臨另1案開庭審理。

今天獲得撤銷的起訴,與據稱支付給阿布達比的國際石油投資公司(International Petroleum InvestmentCompany,IPIC)66億馬幣(約新台幣482億元)付款有關。

路透社報導,納吉的律師法漢(Muhammad FarhanMuhammad Shafee)表示,吉隆坡高等法院基於程序延遲及檢方未能揭露關鍵文件,而批准他們的「無事省釋」(discharge not amounting to an acquittal)請求。

法漢也告訴法新社,法院今天的裁決,是「基於最初起訴已過6年,(檢方仍)不透露關鍵文件,這些文件與我們客戶的辯護準備有關」。

不過由於是「無事省釋」,並非裁定無罪,因此若檢方對納吉方面公開上述重要文件,也可再次將其起訴。