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海底電纜切斷疑雲 瑞典總理籲大陸商船返回協助調查

中央社／ 斯德哥爾摩26日綜合外電報導

波羅的海2條海底光纖通訊電纜日前遭切斷，瑞典總理克里斯特森今天表示，已要求中國商船「伊鵬3號」返回瑞典水域協助調查，但也強調他不是在提出指控。

路透社報導，分別連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的2條海底電纜在本月17、18日間，於不到24小時內先後受損，德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）因此表示他推斷這是蓄意破壞行為。

瑞典、德國和立陶宛全於上週就此事展開刑事調查，並把矛頭指向中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng3），該商船是於本月15日離開俄羅斯的烏斯盧加港（Ust-Luga）。

路透社根據航運網站MarineTraffic資料進行分析的結果顯示，伊鵬3號的航行座標與海底電纜遭切斷的時間、地點相符。

克里斯特森（Ulf Kristersson）在記者會指出，瑞典已與伊鵬3號和中國聯繫，「表達我們希望該船駛往瑞典水域」，並表示這將有助推動相關調查。

當被問及瑞典提出的要求，中國外交部回應，中方與瑞典及其他各相關方保持「順暢」溝通。

西方多國情報官員曾談到，他們確信就是中國船伊鵬3號導致2條電纜斷裂，但這起事件是意外或蓄意破壞，他們看法不一。

根據美國官員，美國海軍情報單位評估這兩起事件都是意外，不過其他國家的官員認為，不能排除蓄意破壞的可能性。

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